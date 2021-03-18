Kayıt
13:59 18 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bahçeli, MHP kurultayında yeniden genel başkan seçildi

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1281
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044057012_0:152:1200:827_1200x675_80_0_0_cdffc5efe873d282b7ee3c65a9e250cc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103181044056870-bahceli-mhp-kurultayinda-yeniden-genel-baskan-secildi/

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.

    MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün (18 Mart 2021) Ankara Spor Salonu'nda toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda, partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta genel başkanlık seçimi için oylarını kullandı. 

    İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13:00'te bittiğini duyurdu. Bunun neticesinde Bahçeli, 1277 oy olarak yeniden genel başkan seçildi.

    Bahçeli, kurultayda neler söyledi?

    Saat 10:00'da toplanan kurultayın açılış konuşmasını Bahçeli yaptı. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı alınan tedbirlere değinen Bahçeli, "Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi hınca hınç dolsaydı. Ancak Kovid-19 hastalığından dolayı kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır. Dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız" ifadesini kullandı.

    Geride kalan bir yıllık zaman diliminde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlere rahmet, halen tedavi görenlere şifalar dilediğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmalı mehter, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa tapmadık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. 
    • Sanıyorlar ki tezgahlarına akıl sır ermeyecek. Sanıyorlar ki kumpaslarına güç takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet farklı bir şey, zillet farklı bir şey. Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz."

    Bu sırada muhalefet partilerine eleştiriler yönelten Bahçeli, "HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne katkı sağlayan melanet bir projedir" diye konuştu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı için 'etle tırnak gibi' benzetmesi yaptığını aktaran Bahçeli, "Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu itiraf etmiştir. Doğrudur Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir, milli birlikteliktir. Ekonomik tetikçileri, küresel emperyalizme karşı tek ses, tek nefes, tek yürekle duruş gösteren cumhurun duruş özüdür" dedi.

    'Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır'

    Bahçeli, daha sonra erken seçim tartışmalarına tepki gösterdi. Seçimin 2023'te yapılacağını yineleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak eleştirilerini sürdüren Bahçeli, şunları söyledi:

    • "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur.  Siftahsız günü sorsanız soğan sarımsak anlar. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz."

    CHP'nin 'çiçeğin özünde taş gören bir hezeyan' olduğunu savunan Bahçeli, "Kovid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır, mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, bu aşı zillete zehir olacaktır" dedi. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak "Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. Cumhuriyetin 100. yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak" diye konuştu.

    'Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır'

    Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen fezlekeler konusunda İYİ Parti'nin tutumunu da eleştirdi. "Fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir" görüşünü dile getiren Bahçeli, "Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz" dedi.

    Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de destek çıktığı konuşmasında "2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur" dedi.

    'Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar'

    Türkiye'ye demokrasi konusunda yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler, devlete sövenler, millete karşı gelenler Meclis'te, belediyede, medyada, sokaklarda nasıl gezecekler? Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör çıkmadı, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve ekonomik reform paketinin müspet gelişmelerin işaret fişeği olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir. MHP gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmaldır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısıdır" diye konuştu.

    'İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız'

    Bahçeli, Türkiye'nin ekonomi politikalarına da değindi. Kimsenin aç ve açıkta yaşamasını istemediklerini belirten Bahçeli, "İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız. 2020'de küresel ekonomi yüzde 3.5 küçülmüştür. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8 büyüme kaydetmiştir. G20 arasında ekonomisi büyüyen iki ekonomiden birisi Türkiye olmuştur. Ekonomide yaşanan toparlanma ve canlanma devletimizin ve milletimizin kasasına yansıyacaktır" ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları söyledi:

    • "Ekonomi sadece ekonomi değildir. Demokrasidir, adalettir, ahlaktır, güvendir, güvenliktir, eşitliktir, paylaşımdır, özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde para, finans ve kur operasyonlarıyla Ağrılı Mehmet kardeşimizin, Balıkesirli Ayşe kardeşimizin refahından çalanlara, helal lokmasını gasp edenlere karşı bir yol bulmalıyız ya da bir yol açmalıyız."

    'HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir'

    Bahçeli, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyaretiyle ilgili olarak da konuştu. "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti anısına bastırılan değersiz pulda sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi organize bir senaryonun parçasıdır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Türk milleti bölücülüğe ve bölünmeye asla izin vermeyecektir. HDP ayranımızı kabartmasın. HDP PKK'dır cinayettir bölücülüktür masumlara çocuklara gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. Terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak bilakis hiyanete ortak edecektir.
    • CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan  projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir. HDP siyasi kisveye bulunmuş suç örgütüdür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Kapatılma isteği milletin yüreğine su serpmektedir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız."

    'Sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?'

    Bahçeli, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararı sonrası partisini eleştiren CHP kanadına da "Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız, sizin nereniz doğru ki Andımız'ı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken sizlerin kimlere hizmet ettiğini bilmeyen kalmış mıdır?" diye seslendi.

     

    İYİ Parti ve HDP davet edilmedi

    Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağladı. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

    Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

    Bahçeli, ilk kez 6 Temmuz 1997'de genel başkan seçilmişti

    19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

    23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'ın ardından MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

    Etiketler:
    Demokrasi, Ekonomi, Eleştiri, CHP, AK Parti, HDP, Kurultay, Devlet Bahçeli, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Karikatür
    'Suudi Arabistan Türk SİHA'larına talip'
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet