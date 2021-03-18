Bahçeli, MHP kurultayında yeniden genel başkan seçildi

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün (18 Mart 2021) Ankara Spor Salonu'nda toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda, partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta genel başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13:00'te bittiğini duyurdu. Bunun neticesinde Bahçeli, 1277 oy olarak yeniden genel başkan seçildi.

Bahçeli, kurultayda neler söyledi?

Saat 10:00'da toplanan kurultayın açılış konuşmasını Bahçeli yaptı. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı alınan tedbirlere değinen Bahçeli, "Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi hınca hınç dolsaydı. Ancak Kovid-19 hastalığından dolayı kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır. Dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız" ifadesini kullandı.

Geride kalan bir yıllık zaman diliminde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlere rahmet, halen tedavi görenlere şifalar dilediğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmalı mehter, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa tapmadık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

Sanıyorlar ki tezgahlarına akıl sır ermeyecek. Sanıyorlar ki kumpaslarına güç takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet farklı bir şey, zillet farklı bir şey. Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz."

Bu sırada muhalefet partilerine eleştiriler yönelten Bahçeli, "HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne katkı sağlayan melanet bir projedir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı için 'etle tırnak gibi' benzetmesi yaptığını aktaran Bahçeli, "Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu itiraf etmiştir. Doğrudur Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir, milli birlikteliktir. Ekonomik tetikçileri, küresel emperyalizme karşı tek ses, tek nefes, tek yürekle duruş gösteren cumhurun duruş özüdür" dedi.

'Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Bahçeli, daha sonra erken seçim tartışmalarına tepki gösterdi. Seçimin 2023'te yapılacağını yineleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak eleştirilerini sürdüren Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Siftahsız günü sorsanız soğan sarımsak anlar. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz."

CHP'nin 'çiçeğin özünde taş gören bir hezeyan' olduğunu savunan Bahçeli, "Kovid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır, mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, bu aşı zillete zehir olacaktır" dedi. Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak "Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. Cumhuriyetin 100. yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak" diye konuştu.

'Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır'

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen fezlekeler konusunda İYİ Parti'nin tutumunu da eleştirdi. "Fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir" görüşünü dile getiren Bahçeli, "Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz" dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de destek çıktığı konuşmasında "2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur" dedi.

'Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar'

Türkiye'ye demokrasi konusunda yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler, devlete sövenler, millete karşı gelenler Meclis'te, belediyede, medyada, sokaklarda nasıl gezecekler? Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör çıkmadı, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve ekonomik reform paketinin müspet gelişmelerin işaret fişeği olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir. MHP gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmaldır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısıdır" diye konuştu.

'İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız'

Bahçeli, Türkiye'nin ekonomi politikalarına da değindi. Kimsenin aç ve açıkta yaşamasını istemediklerini belirten Bahçeli, "İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız. 2020'de küresel ekonomi yüzde 3.5 küçülmüştür. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8 büyüme kaydetmiştir. G20 arasında ekonomisi büyüyen iki ekonomiden birisi Türkiye olmuştur. Ekonomide yaşanan toparlanma ve canlanma devletimizin ve milletimizin kasasına yansıyacaktır" ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları söyledi:

"Ekonomi sadece ekonomi değildir. Demokrasidir, adalettir, ahlaktır, güvendir, güvenliktir, eşitliktir, paylaşımdır, özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde para, finans ve kur operasyonlarıyla Ağrılı Mehmet kardeşimizin, Balıkesirli Ayşe kardeşimizin refahından çalanlara, helal lokmasını gasp edenlere karşı bir yol bulmalıyız ya da bir yol açmalıyız."

'HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir'

Bahçeli, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyaretiyle ilgili olarak da konuştu. "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti anısına bastırılan değersiz pulda sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi organize bir senaryonun parçasıdır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti bölücülüğe ve bölünmeye asla izin vermeyecektir. HDP ayranımızı kabartmasın. HDP PKK'dır cinayettir bölücülüktür masumlara çocuklara gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. Terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak bilakis hiyanete ortak edecektir.

CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir. HDP siyasi kisveye bulunmuş suç örgütüdür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Kapatılma isteği milletin yüreğine su serpmektedir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız."

'Sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?'

Bahçeli, Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararı sonrası partisini eleştiren CHP kanadına da "Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız, sizin nereniz doğru ki Andımız'ı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken sizlerin kimlere hizmet ettiğini bilmeyen kalmış mıdır?" diye seslendi.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik #KazananTürkiyeOlacak https://t.co/Zkw9DcFjns — MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) March 18, 2021

İYİ Parti ve HDP davet edilmedi

Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağladı. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

Bahçeli, ilk kez 6 Temmuz 1997'de genel başkan seçilmişti

19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'ın ardından MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.