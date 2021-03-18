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    Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultay'ında açıklamalarda bulunuyor.

    MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün (18 Mart 2021) Ankara Spor Salonu'nda saat 10:00'da toplandı. Yaklaşık 1200 delegenin oy kullanacağı kurultayda tek aday olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:​

    - Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi hınca hınç dolsaydı. Ancak Kovid-19 hastalığından dolayı kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır. Dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız. Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman süresinde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, halen tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.

    - Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmalı mehter, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa tapmadık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. 

    - Sanıyorlar ki tezgahlarına akıl sır ermeyecek. Sanıyorlar ki kumpaslarına güç takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet farklı bir şey, zillet farklı bir şey. Fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

    - HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne katkı sağlayan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tamamlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu itiraf etmiştir. Doğrudur Cumhur İttifakı dürüst birlikteliktir, milli birlikteliktir. Ekonomik tetikçileri, küresel emperyalizme karşı tek ses, tek nefes, tek yürekle duruş gösteren cumhurun duruş özüdür.

    - Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerinin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. 

    - Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler, devlete sövenler, millete karşı gelenler Meclis'te, belediyede, medyada, sokaklarda nasıl gezecekler? Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler külahıma anlatsınlar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör çıkmadı, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi.

    Bahçeli'nin hitabının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibraz edilecek. Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından ise "genel başkan" ve "genel merkez organları" seçimlerine geçilecek.

    İYİ Parti ve HDP davet edilmedi

    Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağlayacak. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

    Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

    Bahçeli, ilk kez 6 Temmuz 1997'de Genel Başkan seçilmişti

    19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

    23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'ın ardından MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.

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