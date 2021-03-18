Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: 'Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz'

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, şu an HDP toplantı odasında olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar da Meclis’ten ayrılmayacağını belirterek, “Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi” dedi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Direniyorum, direniyoruz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor” ifadeleriyle sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı.

Gergerlioğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolu seçtim. Genel kuruldayım ve daha sonra HDP toplantı odasındayım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Daha sonrasında da ben meclisten ayrılmadım ve milletvekili arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık" ifadelerini kullandı.

Günaydın

Rojbaş

:)



Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz.



Direniyorum, direniyoruz.



Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor. pic.twitter.com/hztKMpuZTZ — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 18, 2021

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'Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi'

Geceyi geçirdiği koltuğu da gösteren Gergerlioğlu, açıklamanın devamında şunları söyledi:

Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi. Ve bu destek de sanırım devam edecek çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız. Aceleci, afaki ve hasımane bir siyasi karar var karşımızda. Ama biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu vekilliği verdi, millet alır. Bu yüzden ben millete dayanıyorum ve milletin desteğini bekliyorum. Kesinlikle Anayasa Mahkemesi’nin sonucuna kadar da buradan ayrılmayacağım ve burası bir demokrasi nöbeti yeri olacak.

‘Burayı tüm Türkiye’deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yer olarak kabul ediyorum’

Bana destek vermek istene tüm kişi, kurum ve kuruluşlar destek verebilir. Buradayım. HDP grup odasındayım. 24 saat buradayım ve ayrılmıyorum. Burayı artık tüm Türkiye’deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yer olarak kabul ediyorum.

‘Topyekun bir karşı duruş sergilemek durumundayız’

Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekun bir saldırı. Topyekun bir karşı duruş sergilemek durumundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimlerinin boş çabalar olduğunu buradan deklare ediyorum ve tüm kamuoyuna sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.