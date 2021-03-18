İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana yapılan terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz. Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik."