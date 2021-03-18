Artvin'deki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'in Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 8 saat sonra söndürülebildi. Köyde gece boyunca da soğutma çalışmaları devam etti.

Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi.

176 haneli Yusufeli ilçesindeki yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı.

© AA / Bayram Sarayoğlu Artvin’in Yusufeli ilçesinde çıkan yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü.

AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği

Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı.

Kızılay ekipleri de vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıttı. AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli’ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.