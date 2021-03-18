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    Nagehan Alçı: Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için o kata girecek ve kendisini alacak

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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'i terk etmeyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili "Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için o kata girecek ve kendisini alacak" dedi. Alçı, "Gergerlioğlu kadar devletin tüm müesseselerinin tüylerini diken diken eden başka bir siyasetçi görmedim" diye yazdı.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Türk siyasetinde Gergerlioğlu hadisesi' başlığıyla yayımlanan yazısında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    'Görünen köyün kılavuz istememesi gibi, Gergerlioğlu'nun tam bugünlerde hapse atılacağını öngörmenin şaşırtıcı olmayacağını' söyleyen Alçı, "Şu satırları yazdığım saat itibariyle Ömer Faruk Bey TBMM’de beklemeye devam ediyor. HDP yönetim katında. Anayasa Mahkemesi’nin kararı gelene kadar oradan ayrılmayacağını söylüyor" hatırlatmasında bulundu. Alçı, şöyle devam etti:

    • "Polis bulunduğu yere girebilir mi? Mevzuata baktım. Yasal bir problem yok. Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için o kata girecek ve kendisini alacak...
    • Hapse atılma önceliğinin HDP’li Kürt siyasetçilere ait olduğu HDP içinde esprili dille konuşulan bir mevzudur. Hakikaten de mevcut rejim aslında çoğunlukla HDP’li Kürtlerden daha da radikal söylemlere sahip HDP’li Türk siyasetçilere dokunmayı pek tercih etmez. Türklere karşı daha toleranslıdır sistem.
    • Hatta HDP’li Kürt siyasetçiler özel sohbetlerinde 'Türk olmanın imtiyazı HDP içinde bile geçerli' diye şakalara malzeme bile yaparlar bunu."

    Geleneğin bu kez bir Türk tarafından bozulduğunu belirten Alçı, "Hem de Sünni-dindar bir Türk. İslamcı çizgiden gelen mütedeyyin bir hekim. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Peki Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse atılacak olması benim için sürpriz oldu mu? Kesinlikle hayır" dedi.

    'Gergerlioğlu’nun tek başına mevcut sistemde oluşturduğu rahatsızlığı yaratamıyorlar'

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) muhalefette 8 siyasi partinin bulunduğunu belirten Alçı, bunları "CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, TİP hatta henüz parti olmamış Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi" diye sıraladı. Alçı, şunları söyledi:

    • "Gergerlioğlu çıkışlarıyla ve yaptıklarıyla tek başına mevcut sistemi bu 8 partinin tüm mensuplarının toplamından daha fazla rahatsız ediyordu. Evet buranın altını çiziyorum: Bu 8 partinin ve TBMM dışında kalan tüm muhalefet unsurlarının ve muhalif medyanın hepsi üst üste toplansa Gergerlioğlu’nun tek başına mevcut sistemde oluşturduğu rahatsızlığı yaratamıyorlardı.
    • Mevcut sistem derken sadece iktidar değil aynı zamanda anaakım muhalefeti de kast ediyorum. Yani toptan devlet ittifakından bahsediyorum.

    'Tamamen anti-establishment bir karakter'

    • Gazetecilik hayatım boyunca Gergerlioğlu kadar devletin tüm müesseselerinin aynı anda tüylerini diken diken eden başka bir siyasetçi görmedim. Tamamen anti-establishment bir karakter."

    Gergerlioğlu'nun, 2012 senesinde intihar eden İngiliz yönetmen Tony Scott'ın 'Enemy of the state' adlı filmini aklına getirdiğini belirten Alçı, "Esasen Tony Scott’ın abisi olan yönetmen Ridley Scott egemen sinema çevrelerinde çok daha ünlü ve itibarlıdır ama ben şahsen Tony Scott’ı çok daha stil sahibi bir sinemacı olarak görür ve radikal yönetmenlik tarzını abisinin konvansiyonel yapısından çok daha fazla beğenirim" diye yazdı.

    'Bu tamamen Gergerlioğlu’na özel bir durum'

    Habertürk'ün sinema eleştirmeni Mehmet Açar'ın bu dediğini en iyi anlayacak yazarlardan biri olduğunu düşündüğünü ifade eden Alçı, "Fakat Anglo-Amerikan yüksek sinema establishment kurumlarını Tony Scott’ın dur durak bilmeyen baş döndürücü yönetmenliği hep rahatsız etti" dedi. 

    Bu radikal tarzdan hoşlanmadıklarını ve Scott'ı hep yerden yere vurduklarını anlatan Alçı, "Bu süreç sonunda Tony Scott da Los Angeles’taki Vincent Thomas köprüsünün üstüne çıkarak göstere göstere intihar etti" bilgisini verdi. Alçı, yazısını şöyle noktaladı:

    • "Ömer Faruk Gergerlioğlu da aslında sonunun siyaseten intihar olacağını bile bile tüm establishment müesseselerini çok rahatsız eden bu faaliyetlerine devam etti. Yani O da Scott gibi göstere göstere intihar etti.
    • Kanaatimce eğer Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarından ötürü mahkum olduğu dava başka bir milletvekili için geçerli olsaydı süreç böyle işlemezdi ve milletvekilliği düşürülüp hapse atılmazdı. Bu tamamen Gergerlioğlu’na özel bir durum."
    Etiketler:
    TBMM, Dokunulmazlık, Gazetecilik, HDP, Polis, Kat, Nagehan Alçı, Ömer Faruk Gergerlioğlu
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