Bakan Kurum: Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa edeceğiz

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız" ifadesini kullandı.
Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 18, 2021
Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliği'mize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
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