Bakan Kurum: Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa edeceklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız" ifadesini kullandı.

Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 18, 2021​

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliği'mize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu.