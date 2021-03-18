Emre Kınay, Kovid-19'a yakalandı

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde rol alan Emre Kınay, koronavirüse yakalandı.
51 yaşındaki Kınay, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok."
#EmreKinayCovid haberi uzerine yazıyorum;— Emre Kınay (@1emrekkinay) March 17, 2021
Merak eden arayan soran herkese cok teşekkür ederim...Haber biraz abartili olmus :) Gayet iyiyim mecburi 10 günlük karantinamin 9. gunumdeyim
tetkiklerim temiz cikti. Bir iki gune #Ramo setime dönüyorum.Herkese saglikli gunler dilerim
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