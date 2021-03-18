ÖSYM’den iki yılda 1.4 milyar TL gelir

ÖSYM’nin istatistiklerine göre, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18 milyon 844 bin vatandaş merkezi sınavlara başvururken, ÖSYM’nin topladığı başvuru ücreti 1.4 milyar TL oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2020 yılına ilişkin verilerini içeren faaliyet raporunun detayları paylaşıldı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in derlediği verilere göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen merkezi sınavlara toplam 18 milyon 844 bin 170 vatandaş başvurdu.

ÖSYM’nin sadece 2020 yılındaki merkezi sınavlar için topladığı başvuru ücreti 860 milyon 500 bin TL oldu.

Milyonlarca vatandaşın kamuya memur olarak atanmak, milyonlarca öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği merkezi sınavlardan ÖSYM, 2020 yılında 860 milyon 500 bin TL başvuru ücreti topladı.

ÖSYM’nin istatistikleri, bir yılda 10 milyon vatandaşın merkezi sınavlara girdiğini ortaya koydu.

2020 yılında gerçekleştirilen YKS, KPSS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlara başvuran aday sayısının 10 milyon 698 bin 552 olduğu öğrenildi. Sınavlara 2019 yılında başvuran 8 milyon 145 bin 618 aday ile birlikte iki yıl içinde herhangi bir merkezi sınava giren kişi sayısı 18 milyon 844 bin 170’e ulaştı.