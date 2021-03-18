Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı.

Ölümsüz Çanakkale Destanının 106. yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. #18MartÇanakkaleZaferi