Emine Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Twitter'dan bir mesaj paylaştı.
Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 18, 2021
Ölümsüz Çanakkale Destanının 106. yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. #18MartÇanakkaleZaferi
Erdoğan mesajında, "Dünya tarihinde bazı destanlar kalemle kâğıda, bazı destanlar kanla toprağa yazıldı. Ölümsüz Çanakkale Destanının 106'ncı yıl dönümünde, varlığını, vatanın bekasına katmış tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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