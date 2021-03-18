Erdoğan: En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde yaptığı açıklamada "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye'ye bugün fiilen ulaşamıyorlarsa her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Belgesellerde aslanlar ve sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür. Aslan güçlüyse sırtlanlar etraflarında dolaşır ama bir şey yapamaz. Kuyruğunu kıstırıp gider. Aslan zayıf düştüğü an tüm sırtlanlar tepesine çöker, lime lime ederler. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Vazgeçmeksizin Türkiye olacağız. Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini, beraberliğini ifade ediyoruz.

- Vatanımızın bütünlüğüne ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde bu hakikatin düşmanların tarafından da görülmesi vardır. Selçuklu'da Osmanlı'da içerideki bölünmeler nedeniyle yıkılmıştır. Bugünkü devletimizin de aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir tekrarladığımız Rabiamızın gerisindeki mana budur.

- İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, her bir satırı bize verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda Milli Andımız olan İstiklal Marşımız niçin birlik olmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz gerekiyor.