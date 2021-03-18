Burdur'da öldürülen Gizem Canbulut'un kadın cinayetleriyle ilgili paylaşımları ortaya çıktı

Burdur'da, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un, sosyal medyadan kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Canbulut'un geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından 'Kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' ifadelerinin yer aldığı paylaşımı dikkat çekti.

Burdur'un Bucak ilçesinde, 19 yaşındaki Eren Yıldız isimli kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Canbulut'un, paylaşımlarında, "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay", "Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ne olmuştu?

Bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluşmuştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklamıştı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Yıldız ise kaçarak evlerine gitmişti. Buradan polisi arayıp olayı ihbar eden Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim olmuştu.

İhbar sonrası parka giden ekipler, Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilmişti. Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Gizem Canbulut'un cenazesi, bugün Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde toprağa verilecek.