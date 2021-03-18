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    harita mühendisi, drone, maden sahaları

    Türkiye'nin maden sahalarında 'drone' ile denetim dönemi

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışan harita mühendisleri, haritalama için özel tasarlanan drone yardımıyla Türkiye genelindeki maden sahalarını denetleyip 3 boyutlu modellenmesini sağlıyor.

    Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde görevli harita mühendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren drone eğitimi aldı. Böylece mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin hızlı ve detaylı şekilde yapılması amacıyla hava araçlarını kullanmaya başladı.

    Mühendislerin kontrolündeki hava araçlarının, önceden belirlenen uçuş planına göre çok sayıda koordinattan çektiği yüksek kalitede fotoğraflar bilgisayar laboratuvarında çeşitli yerli ve yabancı yazılımlarla bir araya getirilerek maden sahasının 3 boyutlu modeli oluşturuluyor.

    Personelin maden sahasında yaptığı işin niteliğini artırıp daha detaylı ve teknik bir analiz yapma imkanı sunan 3 boyutlu model aynı zamanda alanın daha iyi tanınmasını sağlıyor.

    ‘Büyük avantajlar getirecek’

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar ocak ölçümlerinin Elektronik Uzunluk Ölçer ve Hassas GPS cihazlarıyla yapıldığını söyledi.

    Fotogrametrik yöntemlerle artık bu ölçümleri daha detaylı ve daha kısa bir sürede gerçekleştirebildiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

    "Haritacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz ediyor. Ayrıca, bu teknolojiyle ocak sahalarından elde edeceğimiz anlık fotogrametrik görüntüler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün veri arşivine de önemli katkı sağlayacak."

    ‘Drone teknolojisini en üst seviyede kullanıyoruz’

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan ise Bakanlığın politikası kapsamında teknolojiye entegre olmak için drone teknolojisini kullanmaya başladıklarını bildirdi.

    Söz konusu politika kapsamda Bakanlık bünyesine kattıkları hava araçları sayesinde maden sahalarının havadan denetimlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Durceylan, "Hem yazılım hem de donanım anlamında drone teknolojisini en üst seviyede kullanıyoruz. Denetimini hızlı şekilde yapılabilmesini anlamında ciddi bir ilerleye kaydediyoruz. Tüm maden sahalarının denetimini drone yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Yazılım ekibimiz de drone yardımıyla alınan verileri özel bir yazılımla işliyor. Bu da bize avantaj sağlıyor" bilgisini paylaştı.

    Durceylan, verilerin anlık aktarımını sağlayacaklarına değinerek, böylece Bakanlık veya Genel Müdürlükten de anlık olarak kontrol ve denetimin yapılmasını istediklerini dile getirdi.

    Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Irgat, elektronik madenciliğe geçişin gereklilik olduğunu vurguladı.

    Sahada denetimlerini gerçekleştirip bilgileri hızlıca göndermeleri için mühendislere tablet verdiklerini ifade eden Irgat, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tutanağın imzalanmasını kadar geçen süredeki bütün işlemler özel tasarlanmış tabletler sayesinde yapılıyor. Sahaların ölçümü de drone aracılığıyla yapılıyor. Sahaların denetimini drone yardımıyla en güzel şekilde yapıp anında Genel Müdürlüğümüzü ve Bakanlığımızı bilgilendireceğiz. Drone sayesinde maden sahasında yapılan hassas ölçümleri ruhsat sahibinin beyanlarıyla eşleştiriyoruz. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlara göre mali denetimler de sağlanıyor. Kademe yüksekliklerinin ölçümlerine kadar drone yapıyor. Böylece sahanın işletme güvenliğine uygunluğu da belirleniyor."

    ‘Emek yoğun çalışmayı azaltıp ortaya çıkan ürünün niteliğini artırmayı amaçlıyoruz’

    Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanı Muhammet İbrahim Kaya ise drone yardımıyla personelin maden sahasında yaptığı işin niteliğini artırıp daha detaylı ve teknik bir analiz imkanına kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.

    Yerli ve yabancı drone teknolojisiyle sahada yapılan ölçümleri 3 boyutlu modeller haline getirdiklerini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

    "16 harita mühendisimize 2 hafta süren drone eğitimi verdirdik. Her harita mühendisimiz arazilerde kendi çabasıyla 3 boyutlu modelleme yapabilecek hale geldi. Dronelar maden sahalarında daha önceden belirlenen uçuş planına göre çok sayıda koordinatlı yüksek kalitede fotoğrafı çekip bünyesine kaydediyor. Bu fotoğrafları merkezimizdeki bilgisayar laboratuvarımızda yerli ve yabancı yazılımlar sayesinde bir haritaya dönüştürüyoruz. 3 boyutlu model üzerinden oluşturulan harita üzerinde yapılması gereken analizler yapılıyor. Madencilikte kullanılan bütün analizleri bu harita sayesinde yapabiliyorsunuz. Sahaya hiç çıkmamış yöneticinin araziyi yakından tanıyabilmesi olanağını sağlıyoruz. Emek yoğun çalışmayı azaltıp ortaya çıkan ürünün niteliğini artırmayı amaçlıyoruz."
    Etiketler:
    Denetim, Drone, Saha, Türkiye, Maden
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