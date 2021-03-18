Nihat Doğan: Kürt vekillerin hapse atılmasına karşıyım

Şarkıcı Nihat Doğan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılması sonrası yaptığı paylaşımda "Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına karşıyım" dedi.