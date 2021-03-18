Nihat Doğan: Kürt vekillerin hapse atılmasına karşıyım

Şarkıcı Nihat Doğan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılması sonrasında kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.
"Aylardır haber kanallarında program adına kurulmuş engizisyon mahkemelerinde Kürtlere yapılan itibar suikastine, Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına karşıyım" diyen Doğan, devamında "Efendiler, zulümle abat olunmaz" ifadesini kullandı.
Aylardır haber kanallarında program adına kurulmuş ENGİNİZASYON mahkemelerinde KÜRTLERE yapılan itibar suikastine, Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına KARŞIYIM.Efendiler! Zulümle abat olunmaz— Nihat Doğan (@NihatDoganVevo) March 17, 2021
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