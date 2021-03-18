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    Buldan: Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim, bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve partisine yönelik kapatma davasıyla ilgili konuştu. Buldan, "Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur" dedi.

    HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partilerine yönelik açılan kapatma davası nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sırasında eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    Evrensel gazetesinin aktardığına göre toplantıda ilk sözü, Buldan aldı. "Biliyorsunuz ki özellikle son beş yıldır HDP üzerinde büyük bir şiddet ve engelleme politikaları devam ediyordu" diyen Buldan, devamında şunları söyledi: 

    • "Bizler her zaman olduğu gibi son 5 yıl içerisinde her türlü zulme, baskıya ve engellemeye karşı demokrasi mücadelesi dışında Türkiye’nin barışı olan ihtiyacından kaynaklı Türkiye’nin ülkeyi yöneten iktidar tarafından nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğunu ve Türkiye toplumu üzerinde nasıl bir baskı siyaseti hayata geçirdiğini Türkiye halklarını nasıl bir sefalete sürüklediğini bugün aynı anlayışın ve aynı baskı politikalarının devam ettiğini görmek gerekir."

    'Demokratik siyasette ısrar edeceğiz'

    HDP olarak halkın yanında, siyasetten vazgeçmeyen, demokratik siyasette ısrar eden bir pozisyonda olacaklarını vurgulayan Buldan, "Partimizin milletvekilleri tutuklandı, belediye başkanları görevden alındı, tutuklandı yerlerine kayyımlar atandı. Partimiz her türlü engelle karşı karşıya kaldı seçimlerde bile demokratik bir ortamda yapılmamasına rağmen partimiz hem belediye başkanlıklarını kazandı hem de parlamentoya güçlü bir şekilde girmeyi kazandı" ifadesini kullandı.

    Buldan, "Bunun intikamını, bunun hırsını milletvekillerimizi tutuklayarak almaya çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere bugün cezaevlerinde çok sayıda milletvekili arkadaşımız ve aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımız yöneticilerimiz var bize selam veren yanımızdan geçen insanlar var" diye konuştu. Buldan, şöyle devam etti:

    'Bunun adı darbedir'

    • "Artık Türkiye cezaevleri sadece HDP ile sınırlı değil Türkiye cezaevlerinde yazarlar, gazeteciler, aydınlar, insan hakları savunucuları ve bu ülkede barışı ve demokrasiyi isteyen binlerce insan var. Türkiye cezaevlerinde bu ülkenin çocukları var, bu ülkenin gençleri var. Attıkları tweet'ler sebebiyle, bir basın toplantısına katılma sebebiyle bugün cezaevlerinde binlerce insan var. Dün bir kez daha Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçecek olan iki gelişmeyi birlikte yaşadık.
    • Daha önce de milletvekili arkadaşlarımızın vekillikleri düşürüldü. Musa Farisoğulları, Leyla Güven, Ahmet Yıldırım, Leyla Zana gibi geçmişte yapılan yöntemin bir kez daha dün parlamentoda yaşandığını ve bu anlayışın devam ettiğini gördük. Bu tam bir darbe anlayışıdır. Bugünkü iktidarın AKP hükümetinin küçük ortağı ile birlikte 15 Temmuz’da Meclisin çatısına bomba yağdıranlarla hiçbir farkları kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir halkın iradesini gasp etme darbesidir.

    'Gergerlioğlu ve diğer arkadaşlarımız halkın iradesi olmaya, milletvekili olmaya devam edecekler'

    • Gergerlioğlu da diğer vekil arkadaşlarımız gibi halkın oyları ile seçilen arkadaşımızdır. AKP’nin ağzından ya da iki dudağı arasından çıkacak olan bir sözle ya da vermiş olduğu bir talimat kararıyla milletvekillerimizin vekilliğinin düşürüldüğünü dün bir kez daha gördük ve tanıklık ettik. Şu unutulmasın Gergerlioğlu ve diğer arkadaşlarımız halkın iradesi olmaya, milletvekili olmaya devam edecekler."

    © REUTERS
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    Dün (17 Mart 2021) akşam saatlerinde HDP'ye yönelik olarak kapatma davası açıldığını belirten Buldan, "Dün diğer bir gelişme partimize dair kapatılma davasının açılması, darbe hukukunun anlayışının ortaya konulmasıdır. HDP şimdiye kadar Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bu ülkenin toplumsal barışına olan ihtiyacı, demokrasiye olan ihtiyacı, adalete olan ihtiyacı ve bu ülkenin AKP hükümetinin zulmünden kaynaklı Türkiye halklarının götürülmek istendiği sefalete dur demek, HDP’nin birincil görevidir ve bu görev devam ediyor" diye konuştu.

    'Dün akşam itibariyle bizim oy oranımız yüzde 20’lere yükseldi, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın'

    Buldan, yaşananlar sonrası oy oranlarının yükseldiğini söyledi: "Şuna inanabilirsiniz; dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 11.5-12 idi, dün akşam itibariyle bizim oy oranımız yüzde 20’lere yükseldi, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Türkiye halklarının Türkiye toplumunun gerçek gündemiyle ilgilenen bir partiyiz. Bugün halkın gündemi açlıktır, halkın gündemi sefalettir yoksulluktur işçinin esnafın kadının yaşadığı zulümdür. AKP’nin bu gündemi değiştirmek ve bu gündem üzerinden partimizi kriminalize etme çabalarından öteye gitmeyeceğini ifade etmek isterim."

    'Hep birlikte karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur'

    Sözlerinin sonunda "Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. İşte şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara hep birlikte karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur" ifadesini kullanan Buldan, şunları kaydetti:

    • "Biz AKP hükümetine seçimlerde önümüze konulacak olan ilk sandıkta elbette dersini vereceğiz ancak şimdiden demokrasi güçlerinin bir araya gelerek birlikte AKP hükümetine bu fotoğrafı verme zamanı gelmiştir, geçmiştir ve geçiyor. Evet, bu ülkede hiç kimsenin artık haksızlığa uğramayacağı, yok sayılmayacağı ve cezaevlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu kalmayacağı bir ortamı hep birlikte yaratmak bizlerin görevidir.
    • Şimdi halkımıza, parti çalışanlarımıza, il ve ilçe örgütlerimize buradan çağrı yapmak isterim: Hiç kimse enseyi karartmasın, hiç kimse moralsiz olmasın, herhangi bir kaygı ve herhangi bir şüpheye kapılmasın, HDP var olduğu sürece halkın yanında, halklarımızın yanında olmaya ve demokratik siyaseti yürütmeye devam edecektir."
    Etiketler:
    Dava, Parti kapatma, Kapatma, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çağrı, Anket, Demokrasi, Mithat Sancar, HDP, Pervin Buldan
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