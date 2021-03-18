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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Özlük haklarında gönlümüzden geçeni veremedik

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkında olduklarını belirterek, "Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde" dedi. Koca, özlük hakları konusunda da "Gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra 96 şube başkanından oluşan Başkanlar Kurulu'na hitap eden Koca, sağlık çalışanlarının görevlerine büyük bir kutsiyet atfedildiğini belirtti.

    Sağlık çalışanlarının, her yerde sadece kendi vatandaşlarına değil, ihtiyaç zamanında insanlığa sağlık dağıtmak üzere gözünü budaktan esirgemeyen bir fedakarlığa sahip olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

    • "Dünyanın dört bir yanındaki afetlerde Türk bayrağını göğsünde taşıyan kahraman sağlık personelimizi en ön saflarda görmek artık rutinimiz oldu. Komşu ülkelerimizde yaşanan istikrarsızlıkları fırsat bilip, oralarda varlık nedenleri bizce malum ülkelerin aksine, Türk insanı, oralara hep elini uzatmıştır. Bu hususta da sağlık çalışanlarımız üzerine düşeni hep yapmıştır."  

    Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının her gününün başka bir zorlukla geçtiğine işaret eden Koca, sağlık çalışanlarının, hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiğinin altını çizdi.

    Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

    • "Sağlık çalışanları, polikliniklerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda saatlerce maske, tulum, gözlük giyerek ve en insani ihtiyaçlarını geciktirerek ter akıtmaktadır. Tüm koruyucu tedbirlere rağmen pandemiden etkilenenler yine sağlık çalışanlarımız oldu. Bu dönemde çok sayıda personelimizi kaybettik. Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın acılarını yaşamayı ve iyileşerek aramıza katılan arkadaşlarımızın mücadelemize yeniden destek vermesinin tesellisiyle işlerimize hiç aksatmadan devam ettik.
    • Virüsle savaşma adına hakimiyeti elde tutmanın gayreti içinde olduk. Tek bir boşluk bırakmadan, evdeki hastanın takibinden yoğun bakımdaki en ağır hastanın takibine kadar her aşamada sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve adanmışlığını görmek mümkün. Bizim için zaten bilinen bu tavrı, pandemi sürecinde de tüm vatandaşlarımız yaşayarak görmüş oldu."

    'Ek ücretlerde hakkaniyetsizliğin farkındayız'

    Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var."  

    Sağlık çalışanlarının yükünün giderek arttığını belirten Koca, personel sayısının artırılması ve yurt içinde adil dağılımın temini için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

    'Yasal düzenlemeler konusunda yüce Meclisimizden beklentilerimiz var'

    Koca, geçmişte çeşitli istihdam modelleriyle bu açığın kapatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ancak istihdam yöntemlerinin farklılığı aynı yerde yan yana çalışan personeller arasında özlük hakları açısından da farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılıkları zaman içerisinde ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler konusunda yüce Meclisimizden beklentilerimiz var" açıklamasında bulundu.

    Sağlık çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını aktaran Koca, sorunların çözümü için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kararlılık mevcuttur. Ancak yaşanan pandemi ve bunun getirdiği ekonomik dalgalanma birçok hedefi geciktirmiştir. Neticede Meclisimiz, Kabinemiz, bürokrasimiz, çalışanlarımız ve çalışanlarımızın sözcüsü olan sendikalarımız ile iş birliği içinde taleplerimizin rahat karşılandığı günlere yakında kavuşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda sağlık çalışanlarımızın sesini ses birliği haline getirip, önümüzdeki dönemde çözüm getirme noktasında bir sinerji oluşturarak, yoğun bir çalışma içerisinde olacağımızdan emin olabilirsiniz.
    • Pandemi sürecinde neler yaptığımızı, sağlık çalışanlarının neleri başardığını sadece ülkemiz değil tüm dünya görmüş oldu. Her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum. Burada ses birliği halinde sorunları çözeceğimize inanıyorum. Sorunlarınızın farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

    Başkanlar Kurulu vesilesiyle, Sağlık-Sen teşkilatına hitap etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Koca, çalışmaların başarı ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

    Etiketler:
    Mücadele, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Sağlık çalışanı, Fahrettin Koca
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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