Merve Kavakçı'nın kardeşinden Gergerlioğlu tepkisi: Ablam PKK'yı, FETÖ'yü desteklememişti

Eski Refah Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kardeşi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, HDP tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Ravza Kavakçı Kan, ablası Merve Kavakçı için "PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti" dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak bir paylaşımda bulunan HDP, dönemin Refah Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın Meclis'te protesto edilmesine dair görüntüleri paylaştı. Parti, paylaşımına "Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor" notunu düştü.

Gergerlioğlu da dün (17 Mart 2021) yaptığı açıklamalarda Merve Kavakçı hatırlatmasında bulundu, "Milletin iradesiyle buraya geldim. Eğer karar okunursa Meclisi terk etmeyeceğim. Önceden Merve Kavakçı'yı nasıl Meclis'ten attılarsa, beni de atacaklar. 1994'te vekiller nasıl TBMM'de tutuklandıysa, beni de tutuklayacaklar. Bu görüntüyü Türkiye, dünya görecek" dedi.

Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor. #HDPKAPATILAMAZ pic.twitter.com/zcURiWOz9t — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 18, 2021

Bunun üzerine Merve Kavakçı'nın kardeşi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Kavakçı Kan, şunları söyledi:

"Merve Kavakçı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı yoktu. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti. Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’te hedef gösterildi. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi 'Merve Kavakçı’ya yapılanlar' diye destanlar yazıyor.

22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da 'Bu vesile ile yine Merve Kavakçı’ya tekrar linç yapalım' heyecanı yaşıyor. Terör seviciler birleşmiş, 'Merve Kavakçı' diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız."

+ “Merve Kavakcı’ya yapılanlar...” diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da “Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım” heyecanı yaşıyor...Terör seviciler birleşmiş “Merve Kavakcı” diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız! — Dr. Ravza KAVAKCI KAN 🇹🇷 (@RavzaKavakci) March 18, 2021

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