CHP'den Gergerlioğlu'na dayanışma ziyareti: 'Hepimiz aynı gemideyiz'

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'i terk etmeyip HDP toplantı odasında kalan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ziyarette bulundu.
HDP’den “Gergerlioğlu İrademiz” etiketiyle yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis’teki Adalet Nöbetimizi ziyaret etti. Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’na dayanışma dileklerini ileten Çeviköz, 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesini kullandı."
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis’teki Adalet Nöbetimizi ziyaret etti. Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’na dayanışma dileklerini ileten Çeviköz, “Hepimiz aynı gemideyiz” ifadesini kullandı. #Gergerlioğluİrademiz pic.twitter.com/mzYMHZ1U2i— HDP (@HDPgenelmerkezi) March 18, 2021
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