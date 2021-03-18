Samsun'da eski eşine sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Samsun’un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi Emriye Metegül'ü darp eden ve ardından tutuklanan İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi.

Zarap hakkındaki İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya gelmişti. Zarap, burada eski eşine saldırmıştı.

Zarap’ın, yere yığılan Metegül’e şiddet uyguladığı anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olmuştu.