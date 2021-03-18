Evliyken başkasıyla düğün yaptı, kocası da sevgilisiyle mesajlaştı: 'Seni boynuzlu gezdireceğim'

Boşanacağı gün ortadan kaybolan ve Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan Cengiz Altunoğlu, eşinin başkasıyla düğün yaptığını, kendisine de "Seni boynuzlu gezdireceğim" diye mesaj attığını söyledi. Cengiz Altunoğlu, eşinin sevgilisiyle mesajlaştığını da anlattı.

29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu boşanma davasının olduğu gün ortadan kayboldu. Anne Hacer Altunoğlu, Müge Anlı’dan yardım istedi.

Kayıp başvurusu sonrası Cengiz Altunoğlu’nun henüz eşi olan Derya Altunoğlu’nun başka biriyle düğün yaptığı, Cengiz Altunoğlu'nun bu kişiyle WhatsApp üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, WhatsApp'taki mesajlaşmaları canlı yayında okudu. Olaya tepki gösteren Anlı, programdaki kişiye "Eşinin sevgilisine kardeşim denir mi?" diye tepki gösterdi.

Boşanma davasının olduğu gün ortadan kaybolan, İstanbul’da ortaya çıktı. Kuzeninin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Cengiz Altunoğlu’nun eski eşine ve ailesine öfkeli olduğunu dile getirdi. Buraya kafa dinlemeye geldiğini belirten Altunoğlu, annesinin canlı yayına çıkacağını bilmediğini söyledi.

Eşi ile 17 yaşında kaçırarak evlendiğini ancak kayınvalidesinin kendisini istemediğini dile getirdi. Altunoğlu, bu kişinin “Sen dön seni Cavit isimli biriyle evlendireceğim” dediğini, eşinin de nikahlı olup evlenemeyeceğini söylemesi üzerine her gün aradığını söyledi.

Baldızının ise eşinin numarasını başkalarına dağıttığını, onu kandırdığını söyledi. Altunoğlu, eşi Derya’nın ona "Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim” şeklinde mesajlar attığını anlattı. Sevgilisi ile olan görüşmelerini attığını iddia etti. Eşinin anlaşmalı boşanırlarsa kendisine 15 bin lira vereceğini de ileri sürdü.

Cengiz Altunoğlu eski eşinin darp iddialarını da "Ben onu dövmedim" diyerek yalanladı. Eski eşinin yeni sevgilisinin onu boşanmazsa öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Daha sonra Derya Altunoğlu canlı yayına katıldı. Derya Altunoğlu, "Annemin evine 2 tane adam yollayıp eve dönmemi istedi. Kendi bacağına bıçak sokup babama sen yaptın deyip seni suçlarım" dedi. "Bizi rezil etmek için oraya çıktılar" demesi üzerine Müge Anlı, "Sen evliyken düğün davetiyesi bastırmışsın" dedi. Düğün davetiyesini canlı yayında seyircilere gösterdi.