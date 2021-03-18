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    Doğu Perinçek: Ben bilimsel sosyalistim, bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103181044062578-dogu-perincek-ben-bilimsel-sosyalistim-donek-diyenlerin-hepsi-donek/

    Doğu Perinçek, ''Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek onları söyleyenlerin. O suçladıkları adam 15 yıl, 5 kuşakla hapis yatmış bir adam'' açıklamasını yaptı.

    Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek, Armağan Çağlayan'ın ''Hakkında en çok tezvirat yapılan insanlardan bir tanesisiniz. Son dönemde sizi ‘dönek olmakla’ suçluyorlar. Tırnak içinde soruyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Dönek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

    ''Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek onları söyleyenlerin. O suçladıkları adam 15 yıl, 5 kuşakla hapis yatmış bir adam. Bunların hepsi dönmüş adamlar… Daha 12 Mart’tan sonra dönmüş adamlar. Ben 12 Mart, 12 Eylül, 1990, 98, 2008, Türkiye’de 5 kuşakla CIA’nın, sistemin hapishanelerinde yatan tek adamım. Bunun karşısında 4 kuşakla yatan da yok. 3 kuşakla yatan da bizim partide bazı arkadaşlarımız var. Onun için bunların hepsi dönek oğlu dönektir, sistemin adamlarıdır. Bunlar Amerika ile birlikte, CIA’nın tezgahlarında Vatan Partisi’ne ve Doğu Perinçek’e Amerika’nın ve Atlantik sisteminin adamları olarak, görev yapan adamlardır.''

    Perinçek, ''Sizin partiniz en büyük düşmanı Amerika olarak mı görüyor?'' sorusu karşısında ise, ''Her durumda başka. Örneğin İstiklal Savaşı'ndayız düşman kim? İngiltere, Fransa. Ondan evvel Cihan Harbindeyiz düşman kim? İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya'sı. Ama Çarlık Rusya'sında devrim oluyor, Ekim Devrimi oluyor. Düşman olan Rusya, Sovyet Rusya olarak yanımızda oluyor. Yani düşman kavramı ebedi olarak saptanan sabit bir kavram değil. Bu kavram mevcut durumlara göre değişiyor. 'Bizim programımızın önünü kesen harami kim?' sorusuna yanıt verdikten sonra düşmanı belirliyoruz. Şu anda Türkiye'nin vatan bütünlüğü ve terörü temizlemesinin önünde olan ve aynı şekilde ülkenin üretim ekonomisini kurmasının karşısında olan güç ABD-İsrail eksenli... Onun için onlar sizin deyiminizle düşman olan ülkeler'' ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Dönek, Vatan Partisi, Doğu Perinçek
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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