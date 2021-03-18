Rus-Türk Ticaret Evi ROST, Türkiye’deki ikinci ofisini İskenderun’da açtı

ROST’un İskenderun Ofisi’nin açılışı için İskenderun’a gelen Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin ve ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, bölgede bir dizi incelemelerde bulundu.

Rus-Türk Ticaret Evi ROST'un İskender'un ofisinin açılışı Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin ve ROST heyetinin katılımıyla yapıldı. Açılışta kurdeleyi İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş birlikte kesti. Birçok iş insanının katılım sağladığı açılış töreni dilek ve temenniler eşliğinde son buldu.

Heyet, bölgede incelemelerde bulundu

Öte yandan Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin ve ROST heyeti, açılış öncesi geldikleri inceleme gezisinin ilk günü sırasıyla Osmaniye’de bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Baştuğ Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ’u, Tosyalı Çelik İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı’yı, Altın Ateş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş’i, Şampiyon Filtre Genel Müdürü Selma Yılmaz’ı ve Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çağatay’ı fabrikalarında ve makamlarında ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Heyet, Osmaniye Valisi Sayın Erdinç Yılmaz ile öğlen yemeğinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İskenderun programının akşamki bölümünde heyet ve İskenderunlu işadamları yemekte bir araya geldi. Yelken Kulübü’nde verilen yemeğe İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, Osmaniye OSB Başkanı Şerif Tosyalı, MMK Metalurji Ceo’su Denis Kvasov’da yer aldı. Sıcak bir ortamda yenen yemekte ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, bir araya geldiği iş insanlarına ROST’un amaçları, sunduğu hizmetler ve destekler hakkında bilgiler paylaştı.

Heyet ikinci günkü programına Şerif Tosyalı’nın daveti üzerine Tosyalı Holding’e ait inşaatı devam eden yeni liman projelerini yerinde incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’yı ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve iş insanları ile bir araya geldi.

Heyet sonrasında İskenderun Kaymakamı Sayın İskender Yönden’i makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında birçok konu üzerinde ortak çalışmalar yapılması hususunda anlaşma sağlandı.