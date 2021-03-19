İstanbul'da PKK operasyonu: HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları gözaltına alındı

İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10'u yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin Kağıthane ilçe eş başkanları ile Beşiktaş ilçe eş başkanının de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.