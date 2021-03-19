'İstanbul Finans Merkezi' kuruluyor: Yer alacak şirketlere 10 yıl boyunca yüzde 100 vergi indirimi

İstanbul'un, New York, Londra gibi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesi için uzun süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Buna göre, merkez içerisinde yer alan şirketlere 10 yıl boyunca yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı.

Buna göre, merkezde faaliyet gösterecek firmalar 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nden yüzde 100'lük indirim, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf olacak, belli koşullarla vergi kesintisi yapılmayacak.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, teklif hazırlanırken çıta, İFM 'Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde' konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi.

Hedef 'Küresel Finans Merkezi'

Teklif hazır, meclise geliyor; AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde öne çıkan çarpıcı detaylar şöyle:

Teklifte, yasanın amacı "Ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal yapısını geliştirmek, üretimin finansmanında verimliliği artırmak ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır" şeklinde anlatıldı.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde altyapı dahil tüm hizmetler Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı yönetecek

İFM bölgesinde faaliyet göstermek isteyenler, 'katılımcı belgesi' alacak. Şirketlerin yürüttükleri işlemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı Tek Durak Büro oluşturulacak. Tek Durak Ofisi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.

Hizmet ihracı yapılabilecek

2031'e kadar İFM bölgesinde faaliyet gösteren şirketler, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışına finansal hizmet aracı ihracı yapabilecek.

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. 2031 yılına kadar ise bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.