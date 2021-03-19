Özdil: 'HDP'yle açılım yapmıştı, şimdi HDP'yi kapanım yapıyor'

HDP ile ilgili açılan kapatma davasına değinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfla "HDP'yle açılım yapmıştı. Şimdi HDP'yi kapanım yapıyor" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 'Açılım... Kapanım' başlıklı bugünkü yazısında HDP'ye kapatılma davası açılmasına ilişkin olarak, "HDP'yle açılım yapmıştı. Şimdi HDP'yi kapanım yapıyor. Elele oturuyor, 'kardeşlerim' diyordu" dedi.

Özdil, yazısında şunları söyledi:

"Hdp'yle açılım yapmıştı. Şimdi Hdp'yi kapanım yapıyor. Unutanlar için bir hatıra fotoğrafı vereyim. Elele oturuyor, 'kardeşlerim' diyordu. Açılım'dan sonra kapanım'a herkes şaşırdı ama, asrın liderimizin demokratik teamülleri gereği aslında hiç sürpriz değildir. 'Kardeşim' diyorsa kardeşim. Allah sonunu hayır etsin"