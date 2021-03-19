Edirne'de marketlere HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerden Edirne'deki marketlerde tedbirler artırıldı.

Edirne'deki marketlerde HES kodu kontrolü uygulaması devam ediyor. Ayrıca market arabaları içeride en fazla bulunabilecek müşteri sayısınca konuluyor.

Dışarıda müşterilerin girişini organize eden görevliler, alışveriş sepeti ya da market arabası sayısına göre içerideki yoğunluğu tespit ediyor.

Girişteki alışveriş sepeti ya da market arabası bittiğinde içeri müşteri alınmıyor. Marketler, 10 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde müşteri alabiliyor.