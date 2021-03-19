TBMM Başkanı Şentop'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 19, 2021
Kurultayda oluşan MYK ve MDK listesindeki partililere başarılar diliyorum.
Şentop, kurultayda oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu listesindeki partililere de başarılar diledi.
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