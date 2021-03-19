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    Eskişehir'de öldürülen Tokkal ailesi

    Tokkal ailesi cinayetinin katil zanlısı için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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    Türkiye
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    Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldüren Mehmet Şerif Boğa hakkında ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tokkal ailesinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, gönderildiği Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    İddianamede Boğa hakkında canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    İddianamede olay günü ise şöyle anlatıldı:

    “Ölen İlkay Tokkal ve oğlu Ali Doruk Tokkal’ın 15 Şubat günü saat 18.56’da eve geldikleri belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre saat 19.16’da şüpheli Boğa’nın eve geldiği, ailenin akşam yemeği olarak bir iş yerinden lahmacun söylediği, 19.39’da pidecide çalışan kişinin eve yemek siparişini getirip ayrıldığı tespit edildi. Maktül Emel ve oğlunun bu yemeği salonda bir tepside, İlkay'ın ise mutfakta yediği belirlendi. Şüphelinin eve yemek servisi geldiği sırada evde olduğu, maktüllerin komşularının saat 20.10 sırasında bağrışma sesleri duyduğu anlaşıldı. Yine 20.20’de ‘Emel, Emel’ diye bağırma sesleri duyduğu ama bu sesin İlkay’a ait olmadığı, saat 20.25’de kapının sertçe kapatılarak koşar adımla bir şahsın merdivenden aşağı doğru koşma sesleri duyulduğu tespit edildi. Şüphelinin eve 19.16’da girdiği yaklaşık 75 dakika kalarak, 20.30 sıralarında maktül Emel’in telefonunu poşete koyarak çıktığı, cinayetin 19.40-20.30 arasında gerçekleştiği anlaşıldı.”

    'Çok sayıda bıçak darbesiyle, vahşi bir yöntemle öldürdü'

    Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede olayla ilgili detaylara da yer verildi.

    Aralarında önemli hiçbir husumet bulunmayan tutuklu Mehmet Şerif B'nin, 4 yaşındaki Ali Doruk ile annesi Emel ve babası İlkay Tokkal'ı çok sayıda bıçak darbesiyle merhamet duygusu olmadan, vahşi bir yöntemle öldürdüğü, durumun toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü, bu sebeple davranışının normal bir öldürme hareketinin ötesinde, eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

    Ne olmuştu?

    ​​​​​​​Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay ve Emel çifti ile çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cansız bedenleri bulunmuştu.

    Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

    Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (29) ile bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

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    Etiketler:
    Türkiye, Polis, Eskişehir, Cinayet
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