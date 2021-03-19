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    Salda Gölü yoğunluk

    Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırı geliyor

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    Sputnik Türkiye
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    Salda Gölü’nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde, ziyaretçi sayısına sınırlama getiriliyor. Yılda yaklaşık 1 buçuk milyon turist ağırlayan alana bundan böyle en fazla 570 bin kişi kabul edilecek. Anlık ziyaretçi sayısı ise 540’ı geçemeyecek.

    Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan Salda Gölü için yeni bir koruma adımı atılıyor.

    Bölgedeki kontrolsüz kullanımı engelleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi de ziyaretçi sayısına sınırlama getiriyor.

    Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün aktardığına göre, bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Salda Gölü ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi’ çalışması sonuçlarına göre yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı 570 bine düşürülecek.

    Anlık kişi kapasitesi 540 kişi ile sınırlı olacak

    Buna göre, anlık kişi kapasitesi 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak.

    Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alan korunacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen alan için bir çalışma yapıldığını açıklamış ve Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1.5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmayı başlattıklarını söylemişti.

    Gölün yakınına araç girişi yasaklandı

    Üniversitelerle yapılan çalışma sonrası ziyaretçi sayısı belirlenirken aynı zamanda taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı önlemek için ahşap malzemeden yol ve seyir terasları yapılması kararı alındı.

    2 yıl önce araçların gölün yanına kadar geldiği, çadırların kurulduğu alanda bugüne kadar birçok düzenleme yapıldı.

    Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılarak araç girişi yasaklandı.

    Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasağı uygulanırken, günlük ihtiyaçların karşılanacağı ahşap, temelsiz birimler de kıyıdan yaklaşık 500-600 metre geriye yerleştirildi. Şimdi de otopark kısmının iki kilometre daha geriye alınarak ulaşımın sadece yürüyerek ya da belli alana kadar bisikletle yapılması sağlanacak.

    Gölün etrafındaki köylerin turizmden yararlanması için çalışmalar yapılırken, bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Alanın kontrolü için kurulan kamera sistemi ile de 7/24 takip sürdürülüyor.

    Mars'taki krater oluşumuna benzer bir mineral Salda Gölü'nde

    Salda Gölü son olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

    NASA, Mars’taki Jezero Krateri’nde yaşam izini arayacak uzay aracı Perseverance’ı göndermeye hazırlanırken, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur’daki Salda Gölü’ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

    Mars’a geri sayım başladı’ başlığıyla yayımlanan duyuruda, “Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var” denildi.

    Bu alandaki bilimsel çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile devam ediliyor.

    NASA’nın Mars’ta yürüttüğü çalışmalara ışık tutması hedeflenen çalışmada saha analizleri yapılıyor.

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    Etiketler:
    yerli turist, Turistler, Turist, Burdur, Salda Gölü
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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