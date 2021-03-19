AK Parti Sözcüsü Çelik: Bize söyledikleriniz bizde yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan eleştirilere yanıt verdi.
Sözcü Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
- Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...
- Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.
- Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.
- Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.
- Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.
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