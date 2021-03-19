AK Parti Sözcüsü Çelik: Bize söyledikleriniz bizde yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz" dedi.