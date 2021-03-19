'Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım, çünkü güvenmiyorum' diyen Aleyna Tilki'ye soruşturma

Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında "Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum", "İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki ifadeleri nedeniyle bir vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, bir vatandaş "Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum", "İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" şeklindeki sözleri nedeniyle şarkıcı Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre söz konusu vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanıldı.

Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.