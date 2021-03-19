Sahte hesabı üzerinden AK Partili üst düzey isimlere hakaret eden savcı için 6 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medyada sahte hesapla AK Partili üst düzey isimlere hakaret eden Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hem Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hem de Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden AK Partili üst düzey isimlere hakaretler eden Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz için 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliği ile kabul edildi. Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkacak.

Gündüz, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) da yargılanacak.

Özcan hakkında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret ettiği gerekçesiyle de şikayet vardı.