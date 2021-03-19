İnternetten alışverişte 'kilitli teslimat' dönemi başlıyor

Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli teslimat dolabı ve esnaftan kargo teslimiyle ilgili esasları belirledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni kararı doğrultusunda, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi (AVM) ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da kargo iletilebilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde artan internet alışverişleri ve kargoda oluşan yoğunlukla birlikte bazı şirketler esnafla anlaşarak, kargoları alıcının yakınındaki bir dükkana gönderme uygulamasını başlatmıştı.

Kargo şirketlerinin uygulamasıyla, kargonun ulaşma süresini kısaltmak isteyen müşteriler, yakınlarındaki anlaşmalı esnafa gönderim tercihinde bulunabiliyor, kargosunun teslim noktasına ulaştığının bildirilmesi üzerine, girip kargosunu alabiliyor.