Kayseri'de amatör futbol kulübünün kupalarını çaldılar

Kayseri'de 1952 yılında kurulan Tuna Tayfun Futbol Kulübü'ne ait 16 kupa, sergilendiği kıraathaneden çalındı.

Kocasinan ilçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, gece yarısı camı kırarak kıraathaneye giren kimliği belirsiz hırsız, amatör ligde mücadele eden Tuna Tayfun Futbol Kulübü'nün 1952 ile 1988 yılları arasında kazandığı 17 kupadan 16'sını çaldı. Sabah kıraathaneyi açtığında kupaların çalındığını gören eski futbolcu Ünal Altunel, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

'Bu kupalar, mahallenin gurur duyduğu sembollerdi'

Çalınan kupalarının her birinin manevi anlamını olduğunu belirten Altunel, "Bu kupalar, mahallenin gurur duyduğu sembollerdi. Kulübümüz şu an yok ama hatıraları vardı. Hırsız bir kupamız dışında diğer 16 kupamızı alıp gitti" dedi.

'1968'lerden kalma kupalar vardı'

Kahvehanede çalışan Altan Polatlı, "Pencereyi kırıp içeri giren hırsızlar kasadaki bozuk paraları almışlar. Benim hırkam vardı onu da almışlar. Kahvehanede tadilat olduğu için kupaları içeride bir odaya almıştık. 16 kupamız vardı. 1968'lerden kalma kupalar vardı. Hepsini burada sergilerdik. Sadece bir kupa kaldı. Kupaları değerli sandılar ama değil" diye konuştu.

Ardından kupaları çalan hırsıza seslenen Altunel, "Alıp götürdüğün kupaların maddiyat dışında manevi değeri bizim için çok yüksek. Size maddi değer katmaz ama bunların çalınması, gözümüzün önünden ayrılması bizi oldukça mutsuz etti. Bunun manevi değeri bizim için ölçülmez. Olayı gören varsa bizim bu kupalara yeniden kavuşmamızı sağlasın" diye konuştu.