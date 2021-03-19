Areda Survey’in araştırmasına göre yüz yüze eğitime 'evet' diyen velilerin oranı yüzde 54.8

Areda Survey'in şubat ayında yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 54.8'i "Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Doğru buluyorum" yanıtını verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri sekteye uğradı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi. Salgın koşullarını dikkate alarak farklı tarihlerde 3 araştırmaya imza atan Areda Survey, gelinen noktada yüz yüze eğitim talebindeki istekte düşüş yaşandığını ortaya koydu.

'Her araştırmada oran düştü'

3 bin 245 kişinin katıldığı şubat ayı sosyometre araştırmasına göre, okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 54.8 olurken, yanlış bulduğunu ifade eden katılımların oranı ise yüzde 45.2 oldu.

Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen sosyometre araştırmasında ise katılımcılara, "İlk ve orta öğretimde kademeli yüz yüze eğitim başladı. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz" şeklinde sorulan soruya katılımcıların yüzde 62.5’i "Doğru buluyorum" cevabını vermişti.

Aynı şekilde ekim 2020 sosyometresinde yer alan, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlamasını doğru buluyor musunuz" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 60.9 olmuştu. Yine Ekim 2020 Sosyometre araştırmasında "Sizce üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamalı mı?" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58.9 evet demişti.

'Katılımcıların yüzde 10.4’ünün hala kararsız olduğu görüldü'

Areda Survey Araştırma Şirketi’nin şubat ayı sosyometre araştırmasına 3 bin 245 kişi katıldı. 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50.2’si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 18.7’si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

Araştırmada yer alan, "Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 54,8’i doğru buluyorum yanıtı verirken, yüzde 45.2’si ise yanlış bulduğunu ifade etti.

Ayrıca katılımcılara yöneltilen "Bu süreçte çocuğunuzu yüz yüze eğitime gönderir misiniz?" şeklindeki soruya yüzde 55.3’ü evet derken, yüzde 34.4’ü ise hayır cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 10.4’ünün ise hala kararsız olduğu görüldü.