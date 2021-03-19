Sabah yazarı Barlas: Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir

Sabah yazarı Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Barlas, "Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün (18 Mart 2021) yaptığı konuşmayı dinlerken "Demek siyasette tutarlı olmak mümkünmüş" diye düşündüğünü söyledi.

Barlas, 'Türk siyasetinde Devlet Bahçeli bir tutarlılık örneğidir' başlığıyla yayımlanan yazısında "Dün dediğini bugün inkâr eden ve ertesi gün bambaşka şeyler söyleyen siyasetçileri çok görmedik mi? Oysa Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da ne dediyse, bugün de aynı şeyleri söylüyor" ifadesini kullandı.

Bahçeli liderliğindeki MHP'nin Türk siyasetinin ve istikrarın temel taşı niteliğinde olduğu görüşünü dile getiren Barlas, şunları yazdı: