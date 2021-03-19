41 yıl hapis cezası olan 'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı

Adana'da 'silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak' suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan 'Binbir surat Cemile' lakaplı kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı.

Adana’da 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan ve sürekli görünüm değiştirdiği için kendisine "binbir surat Cemile" denilen kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakayı ele verdi.

Cemile A. 2015 yılında 'Silahla yağma ve fuhuş yapmak' suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı.

Sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana'da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafına pusu attı. Polis Cemile A.'nın annesin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü.

Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.