Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.