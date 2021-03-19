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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

    YÖK'ten yatay geçişte usulsüzlük yapan üniversitelere soruşturma

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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler arası yatay geçişte usulsüzlüklerin tespit edildiği üniversiteler hakkında işlem başlattığını açıkladı.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üniversiteler arası yatay geçişlerde usulsüzlerin tespit edildiğini duyurdu.

    TRT Haber'in aktardığına göre "Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır" denen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    • "Söz konusu sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının 'yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı' anlaşılmıştır."

    YKS başarı sırası 231 bin olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından Kuzey Kıbrıs'taki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığının öğrenildiği belirtildi.

    Eksik belgelerle yatay geçiş yapan öğrenciler tespit edildi

    Açıklamada, incelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrencilerin de tespit edildiği ve tüm bu hususlarla ilgili olarak 'öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve gerekli belgelerin tamamlatılması çin üniversitelere gerekli talimatların verildiği belirtildi.

    Açıklamada, "YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan, küresel salgın döneminde yurt dışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir” denildi.

    YÖK, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

    Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını duyurulduğu YÖK açıklamasında şunlar kaydedildi:

    • "Bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz."
    Etiketler:
    Öğrenci, Soruşturma, geçiş, Üniversite, YÖK
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