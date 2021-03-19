Erdoğan: Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'katil' ifadesini kullanmasını değerlendirdi. Erdoğan, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor. Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sözlerinin başında ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesine tepki gösterdi.

"Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin gerçekten çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yaptı."

Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roketin Kilis'e düşmesiyle ilgili olarak "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadesini kullandı.

'Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır'

Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı yaptık. Sloganlarımızdan konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: