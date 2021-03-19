Erdoğan: Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sözlerinin başında ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesine tepki gösterdi.
"Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
- "Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin gerçekten çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yaptı."
Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roketin Kilis'e düşmesiyle ilgili olarak "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadesini kullandı.
'Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır'
Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı yaptık. Sloganlarımızdan konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
- "İnsan haklarıyla ilgili yaptığımız reform, ekonomi paketiyle ilgili bunları kapsayan çok daha geniş bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak, MHP ile bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği neler olacaktır, bunları ifade edeceğiz.
- Çok farklı bir dönemde kongreleri gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sürecinde yapıyoruz. MHP yaptı, biz yapacağız. 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak."
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