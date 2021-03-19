Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katılan 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, eylemlerin 4 Ocak'ta başladığı, 2 Şubat'a kadar da devam ettiği anlatıldı.

İstanbul Valiliği'nce Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'de her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığı kaydedilen iddianamede, bu karara rağmen sosyal medya üzerinden 'sosyalist ve marjinal gruplar tarafından yapılan çağrılar' sonucunda 2 Şubat'ta Kadıköy'de eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin, çağrılara uyarak Kadıköy'deki eyleme katıldığı aktarılan iddianamede, kimi sanıkların emniyet ekiplerinin dağılın ihtarlarına uymadığı, bazılarının çöp konteynırlarını tekmeleyerek yere düşürmek suretiyle barikat oluşturup polis ekiplerinin araçlarının geçmesini engellediği, bazılarının da emniyet güçlerinin görevlerini yapmalarına cebir uygulamak suretiyle engel olduğu, tekme ve taş atarak emniyet araçlarına zarar verdiği kaydedildi.

'Polis araçlarında 46 bin liralık zarar oluştu'

İddianamede, söz konusu eylemler sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K'nin "toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.