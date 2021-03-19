Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yönetimiyle video konferans aracılığıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans aracılığıyla aracılığıyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.
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