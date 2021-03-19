Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada iş sağlığı ve güvenliği uzmanına tahliye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz sanık Ahmet Ç, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonunun bulunduğu bina ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Mahkeme heyeti, yoklamayla başlayan duruşmanın 5. gününde ara kararını açıkladı.

Heyet, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı B'nin 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Bazı müştekilerin davaya katılma talebinin kabulünü, bazılarının reddini kararlaştıran heyet, fabrikada daha önce meydana gelen iş kazası ve patlamalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının ilgili yerlerden istenmesine hükmetti.

Heyet, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak müşteki veya vekillerince sanıklar dışında ihmali olanlar ile iş yerinde kimyager olarak çalışan T.K, güvenlik görevlisi F.Ç, sanık Yaşar C'nin eşi N.C. ile F.C. ve N.Z'nin kusurlarının bulunup bulunmadığı yönünde herhangi bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığının, soruşturma varsa akıbetinin ve sonucunun bildirilmesini kararlaştırdı.

Sabotaj iddiasına ilişkin başvuru ve soruşturma olup olmadığının mahkemeye bildirilmesine karar verildi

Olayda sabotaj iddiasına ilişkin Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına herhangi bir başvuru yapılıp yapılmadığının ve soruşturma olup olmadığının mahkemeye bildirilmesine karan veren heyet, bu aşamada olay mahallinde yeniden keşif yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet, soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporunda sanıkların ve başkaca kişilerin kusurları ve oranları tespit edilmediğinden Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak elektrik, inşaat, kimya ve makine mühendisleri ile yangın, iş güvenliği, patlayıcı madde ve bilişim alanlarında uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetine dosyanın tevdi edilmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıkların tutukluluk durumunun 13 Nisan, 6 Mayıs ve 3 Haziran'da gözden geçirilmesini kararlaştırarak duruşmayı 10 Haziran'a erteledi.