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    Ekrem İmamoğlu - Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis

    İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'i İstanbul'da misafir etti

    © İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU
    Türkiye
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    Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'i Sarçhane'deki başkanlık binasında ağırlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsünü oluşturmak için bir araya geldik" dedi.

    Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane belediye binasındaki makamında ziyaret etti. Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Atina şehirleri arasında 'iyi niyet protokülü'nü imzalamak için basın mensuplarının karşısına geçti.

    'İyi komşuluk için bir aradayız'

    İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsü oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen İmamoğlu, "İki büyükşehir belediye başkanı olarak hem şehirlerimiz hem de ülkemiz arasında dostluk, iyi komşuluk ve gerçekten gelecek için güzel adımlar atmak için bir aradayız ve bunun bilincindeyiz. Atina ve İstanbul Belediye Başkanları olarak ortak çalışma alanları geliştirip, özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak, gerekirse diğer belediyelere de örnek olabilecek ortaya koymak ve geliştirme çabası içinde olacağız" dedi.

    'Ortak paydalarımız, inanın ki ayrılıklarımızdan kat be kat daha fazladır'

    Diyalog ve dostluğun kaybedeni olmayacağını söyleyen İmamoğlu, "Ortak akıldan ve demokrasinin iyi uygulamalarından herkes kazanır. Atina ve İstanbul olarak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ortak paydalarımız, inanın ki ayrılıklarımızdan kat be kat daha fazladır. Bu vesileyle Türkiye ve Yunanistan arasında, bu hafta Atina'da son toplantısı gerçekleşen 'Türkiye-Yunanistan Doğrudan Diyalog Süreci'nin yeniden başlamasından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. Eminim ki dostum Kostas da benim gibi düşünüyordur. Ülkelerimiz arasındaki doğrudan görüşmelerin başlaması da hepimizi mutlu etmiştir" diye konuştu.

    'Önemli stratejik bölgenin, lokomotifin İstanbul olduğunun farkındayız'

    İmamoğlu konuşmasının devamında "Tarihsel olarak Türkiye ve Yunanistan, sorunlarını büyütmek yerine diyalog ve dayanışma içinde oldukları dönemlerde karşılıklı her türlü fayda sağlamışlardır. Hem ekonomik hem de stratejik anlamda bu fayda, aynı zamanda yakın coğrafyaya, özellikle Avrupa'ya da moral vermiştir. Şunu unutmamalıyız; Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa da Türkiye'nin bir parçasıdır. Bizler için de toplum için de Türkiye'nin stratejik hedefi, kesinlikle budur. Burada en önemli stratejik bölgenin, lokomotifin İstanbul olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

    'İki şehir arasındaki iş birliklerini, daha somut olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız'

    Mustafa Kemal Atatürk ile Venizelos arasındaki dostluk ve dayanışmanın bugünler için örnek olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu, dünya tarihinde çok özel bir tavır, çok özel bir iş birliği dönemidir. Yaşanan acılardan ders çıkaran bu iki lider, iki ülke arasında barış ve kardeşliği sağlamak için büyük liderlik göstermiştir. Aslında bizim üzerinde düşüneceğimiz ve faydalanacağımız değerli bir mirastır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinin de burada bize ışık tutan ve bizim her türlü yurt dışı ilişkisinde en önemli prensibimiz olduğunu tekrar belirtmek isterim. Değerli dostum Kostas'ın, İstanbul'da, bizlerle beraber olması, bu güzel başlangıcı birlikte yapmamız, gerçekten beni çok mutlu etmiştir. Dostum Kostas ile bunu kutlar, ikinci adımını da atacağımızı ifade etmek isterim. İki şehir arasındaki iş birliklerini, daha somut olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

    'İleriye dönük dostluğumuzun temelini attık'

    Kostas Bakoyannis ise, "Öncelikle Ekrem Başkan'a, dostuma daveti için ve burada kurulan köprü adına teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı, gerçekçi konuştuk. Gerçekçi konuşarak, ileriye dönük dostluğumuzun temelini attık. Türkiye ve Yunanistan, coğrafi olarak zaten yakın bir konumda. İki ülke insanın ne kadar ayrıştırıcı konular varsa, bir o kadar da birleştirici konular vardır. İki halk ne zaman isterse, o zaman devletler de uygulayabilir. Bu uygulamada karşılıklı anlaşıyoruz. Şehirlerin ortak noktaları, birleştirici olmalarıdır. Tabii ki biz, dış politika uygulamıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı görüşmelerimiz oluyor. Bizim arzumuz; çalışıp, kendi kategorimizde iş birliği yapmak ki kurulacak olan iletişim ve dostluk köprüsünün temelleri sağlam olsun. Belki bu yolculuk uzun olabilir, zor da olabilir. Ancak biz, gerekli önlemlerimizi almış durumdayız" şeklinde konuştu.

    'Politikaya karışmadan halkımıza daha kolay ulaşabiliriz'

    İnsana yakın olan demokratik bakış açıları olduğunu söyleyen Bakoyannis, "Biz, belediyeler olarak, halkın neleri arzu ettiğini daha kolay iletebiliriz. İstanbul'daki ve Atina'daki istekleri gündeme getirebiliriz. Huzur, güven ve barış için, gelecek, çalışma ve daha iyi bir yaşam. İkimiz de bunlar vaat ediyoruz. Çünkü biz iç politikaya karışmadan halkımıza daha kolay ulaşabiliriz. Maalesef bu konular iki ülke arasında dönem dönem sıkıntılara uğramıştır. Başka kişilerin amaçları uğruna" dedi.

    'İkimizin de hedefi, iki şehrin tekrar dünyanın parlayan yıldızları olmaları'

    Fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bakoyannis, "Özellikle sağlık, iklim değişikliği, bilgi işlem ve toplu taşıma anlamında iş birliği için fikir alışverişi yaptık. Bu güç, iki şehir arasında da mevcut. Turizme değinmek istiyorum. Tarihi şehirlerimizin ikisi de yaralı olarak pandemiden çıkmaktalar. İkimizin de hedefi, iki şehri ayakta tutabilmek ve tekrar dünyanın parlayan yıldızları olmaları. Bu konuda iş birliği halinde çalışacağımızı temenni ettik. Yakın ve daimi ilişkilerin devam etmesi adına" şeklinde konuştu.

    Atinalıların her zaman İstanbul'u ziyaret edeceklerini dile getiren Bakoyannis, "Boğaz'ı, Bizans surlarını, Fener'i ziyaret edecekler. İstanbul'da yaşayanlar, Atina'da Akropolis'i ziyaret edip, müzeleri, ören yerlerini ziyaret edebilecekler. İki şehrin bu konuda uzlaşı içinde olması, bizim için çok önemli. Çünkü artık yeni bir gelecek var. Yaşam değişmekte. Sevgili dostum Ekrem, bugün çok önemli bir adım attık. Büyük yolculuklar, böyle başlar. Bir sonraki, Atina'da olsun. Bizi burada misafir ettiğiniz gibi, aynı şekilde sizi orada ağırlamak istiyorum" dedi.

    Konuşmaların ardından İmamoğlu Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'a Anemas Zindanı, Bukoleon Sarayı ve Süleymaniye Camii'ni gezdirdi.

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