Dilipak: Siyasi bir kaos ortaya çıkabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilişkin "Siyasi bir kaos ortaya çıkabilir. Madem siyasi bir karar alınıyor. Bu siyasi kararın zamanlamasını da, bu kararın uluslararası ilişkilere yansımasını da, ülkedeki güvenlik politikalarının da iyi ölçülüp biçilmesi lazımdı. Bu eldeki bilgiler dün yok muydu?" dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu programa katıldı.

Dilipak, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili, "Parti kapatmaların bir problem olduğunu biliyorum. Doğru bir yaklaşım değil. Kapatırsınız, başka bir isimle yeni bir parti kurulur. Bir sonuca gitmez bu iş. Dolayısıyla suç işleyeni yakalarsın cezalandırırsın. Kim olursa olsun. HDP hakkında öne sürülen iddialar bilinmiyor muydu? HDP'nin adaylarının, örgütünün, PKK ile birlikte çalıştığını bilmiyor muyuz? Bu baştan biliniyor" dedi.

Abdurrahman Dilipak: Bir Vekil Ölse Seçime Gideriz#Koltuk — Haber Global (@HaberGlobal) March 19, 2021

HDP'nin kapatılmasının 'çözüm olmadığını' belirten Dilipak, "Bu çözüm olur mu? Hayır, bana kalırsa. Siyasi bir kaos ortaya çıkabilir. Madem siyasi bir karar alınıyor. Bu siyasi kararın zamanlamasını da, bu kararın uluslararası ilişkilere yansımasını da, ülkedeki güvenlik politikalarının da iyi ölçülüp biçilmesi lazımdı. Bu eldeki bilgiler dün yok muydu? Şimdiye kadar beklediniz, niye biraz daha beklemediniz? Cevabını tam olarak bulamadığım ve umulan faydanın ne olduğundan emin olmadığım bir durum var" diye konuştu.