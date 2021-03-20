BM Dünya Mutluluk Raporu: En mutlu ülke yine Finlandiya, Türkiye 104. sıraya geriledi

Birleşmiş Milletler, 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu açıkladı. 149 ülkenin yer aldığı listede en mutlu ülke Finlandiya oldu. Geçen yıl 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. Rapora göre en mutsuz ülke de yine Afganistan oldu.

Birleşmiş Milletler'in geleneksel olarak hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınlandı. NTV'nin aktardığı habere göre, Finlandiya üst üste dördüncü kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Finlandiya'yı ilk 10'da Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Avusturya takip etti.

149 ülkenin bulunduğu listede Amerika Birleşik Devletleri 19, Türkiye ise 104'üncü sırada yer aldı. Türkiye 2019'da 79. sıradayken geçen yıl 14 sıra gerileyerek 93. sıraya düşmüştü. Bu iki yıl da değerlendirmeye 156 ülke katılmıştı.

İngiltere geçen yıla oranla 4 sıra gerileyerek 17'nci sıraya yerleşti. Rusya da 76'ncı sırada kendine yer bulabildi. Çin ise 10 sıra ilerleyerek 84'üncü sırada yer aldı.

Rapora göre en az mutlu olan ülkeyse tıpkı önceki yıl olduğu gibi yine Afganistan oldu. Afganistan'ın önünde Zimbabwe ve Ruanda bulunuyor.

Rapor ülkelerin gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk düzeyi bakımından kıyaslanarak hazırlandı.

Rapora göre en mutlu 10 ülke ve en mutsuz 10 ülke şöyle sıralanıyor:

1. Finlandiya2. Danimarka3. İsviçre4. İzlanda5. Hollanda6. Norveç7. İsveç8. Lüksemburg9. Yeni Zelanda10. Avusturya

140. Burundi141. Yemen142. Tanzanya143. Haiti144. Malawi145. Lesotho146. Botswana147. Ruanda148. Zimbabwe149. Afganistan