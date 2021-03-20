YÖK'ten usulsüz geçişlere mercek

Kovid-19 salgını sürecinde özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığı ifade edilen YÖK açıklamasında, iyi niyetle alınan kararların birtakım kişi ve çevrelerce suiistimal edildiği belirtildi. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, YÖK Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemelerde usulsüz yatay geçişlerin ‘özellikle Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumları üzerinden’ yapıldığı tespit edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık ve hukuk gibi programlara yatay geçiş yapacak kişilerden, Dünya Üniversite Sıralamaları’nda ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sıralaması aranmıyor. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Söz konusu sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, ‘yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu kurumlara usulsüz kayıt yaptırdığı, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı’ anlaşılmıştır.”

Açıklamada Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp, sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığının da tespit edildiği belirtildi. Bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada “Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.