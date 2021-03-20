Kılıçdaroğlu çağrı yaptı, CHP olağanüstü toplanıyor: Gündem İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası'ndaki değişim

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantılarından kadın vekillerin toplanacağı ve İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklama yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise 13.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.