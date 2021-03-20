CHP Sözcüsü Öztrak: Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı.
Hükümetin son 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan gelişmeye ilişkin yorumu şöyle:
"Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2018’de kurulan Erdoğan’ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi.
Naciyi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez. Önce kaybolan 128 milyar$’ın hesabını vereceksiniz."
Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2108’de kurulan Erdoğan’ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Naciyi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez.Önce kaybolan 128 milyar$’ın hesabını vereceksiniz.— Faik Öztrak (@faikoztrak) March 20, 2021
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