İYİ Parti, İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası olağanüstü toplanıyor

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Divan Kurulu üyeleri ile milletvekillerini görüşmeye çağırdı.

Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.